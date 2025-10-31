Luego del vibrante Gran Premio de México, los pilotos de Fórmula 1 tendrán un breve descanso antes de encarar la recta final de la temporada. El Gran Premio de Brasil se correrá el domingo 9 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, uno de los circuitos más icónicos del campeonato.

El británico Lando Norris, reciente ganador en México, llega como líder del torneo, seguido de cerca por su compañero Oscar Piastri. Detrás, Max Verstappen buscará acortar los 36 puntos que lo separan de la cima, con 116 unidades aún en juego en las últimas cuatro fechas del calendario.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto cerró la última competencia en la 16ª posición, a una vuelta del vencedor, pero con una destacada actuación que dejó buenas sensaciones en el equipo francés, al quedarse a solo 296 milésimas de Pierre Gasly. El piloto pilarense intentará sumar sus primeros puntos en suelo brasileño, en un trazado exigente y técnico que combina curvas rápidas, desniveles pronunciados y una recta principal que es historia viva del automovilismo.

El circuito de Interlagos, inaugurado en 1940, tiene 4.309 kilómetros de longitud, 15 curvas y capacidad para 60.000 espectadores. Es sede del GP de Brasil desde 1973 y vio triunfar a leyendas como Alain Prost (seis victorias), Michael Schumacher, Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, con tres triunfos cada uno.

Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre: Práctica 1 (11:30) y Clasificación Sprint (15:30)

Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint (11:00) y Clasificación (15:00)

Domingo 9 de noviembre: Carrera final (14:00)

Los fanáticos argentinos podrán seguir todas las instancias del fin de semana en vivo a través de Disney Plus, F1 TV Pro y Fox Sports en televisión por cable.

El campeonato se definirá con las últimas tres fechas: Las Vegas (20-22 de noviembre), Catar (28-30 de noviembre) y el Gran Premio de Abu Dhabi (5-7 de diciembre), donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.