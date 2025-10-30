Ricardo Montaner sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores al eliminar "todas las fotos de su Instagram". Cuando los fanáticos intentaron ingresar a su perfil, se encontraron con que este "estaba completamente vacío". El artista no solo borró todas sus fotografías, sino también sus historias destacadas, lo que "llamó la atención de sus fans".

Por el momento, Montaner no ha dado ninguna declaración acerca de su decisión.

La reacción inmediata en las redes sociales fue la creación de diversas teorías por parte de sus seguidores. Muchos comenzaron a especular que esta acción es una "estrategia de marketing por un nuevo lanzamiento" o que el artista podría estar pasando a una "siguiente etapa en su carrera".

Sin embargo, otra línea de pensamiento entre los fanáticos sugiere que, "quizás, [Montaner] desea distanciarse por un tiempo de las redes sociales". Esta teoría se basa en que las plataformas, muchas veces, terminan "agotando a los artistas por los comentarios de todas las personas".

A pesar de la magnitud de la acción, la desaparición del cantante es parcial, ya que anteriormente "subió en su red social una de sus últimas canciones".

La decisión de Montaner en redes llega después de que, hace poco más de un año, el artista optara por hacer una pausa en sus conciertos. En aquella ocasión, el cantante confesó a sus fanáticos que no se trataba de una despedida definitiva, sino que necesitaba un tiempo "para estar cerca de sus familiares".

En un emotivo mensaje subido a sus redes sociales con motivo de su cumpleaños número 68, Montaner había señalado su conexión con el público: "Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver". Asimismo, comparó el reencuentro con sus seguidores como "esa familia del migrante que se reúne después de tanto tiempo y se funde en un abrazo interminable".