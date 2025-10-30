Detenidos por golpear a una trabajadora sexual y causar destrozos en una casa

La Comisaría 5° de Capital reportó la detención de dos hombres por los delitos de amenazas y daño. Los detenidos fueron identificados como Iván Gabriel Guajardo, de 27 años, y Mariano Iván Escudero, de 28 años.

Según la información policial, los incidentes ocurrieron luego de que los hombres buscaran los servicios de una trabajadora sexual de 26 años. La denuncia indica que los sospechosos agredieron a la víctima después de que ella les ofreciera sus servicios sexuales y ellos "no estuvieran conformes con el servicio".

Además de la agresión a la mujer, los detenidos también causaron daños a la puerta del inmueble y profirieron amenazas contra el propietario del lugar, un hombre de 66 años.

La policía logró aprehender a Guajardo y Escudero en la avenida Rawson y calle Mitre. Actualmente, la policía se encuentra investigando el caso.