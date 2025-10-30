La abogada Elba Marcovecchio dio detalles sobre el trabajo legal que se está realizando para que Mauro Icardi pueda encontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, en medio del conflicto judicial y mediático con Wanda Nara.

Marcovecchio, en declaraciones realizadas el jueves 30 de octubre de 2025, explicó que el equipo legal debe "empezar a trabajar desde ahora porque las vacaciones ya llegan”. La letrada analizó que el proceso "va a ser algo que tenemos que trabajar" y que "dudo que salga por acuerdo". Para ello, señaló que existe un "expediente" que trata estas cuestiones, por lo que las resoluciones "tampoco llevan demasiado tiempo” y no sería "tan complejo". La abogada confirmó que este expediente incluye la restitución de las pequeñas.

Cuando se le preguntó específicamente si Mauro Icardi viajará a Argentina para ver a sus hijas, la abogada indicó que ese es un tema que aún no ha discutido con el futbolista: “Eso no lo puedo contestar porque es un tema que todavía no hablamos con él”. No obstante, enfatizó que necesitan plantearlo "en breve”.

Este avance legal se da a pocos días del cumpleaños de su hija menor, Isabella, el 27 de octubre. En esa fecha, el delantero del Galatasaray le dedicó un conmovedor mensaje en una historia de Instagram, titulando: "¡Feliz cumple Isi!". Debajo, agregó un dibujo de un padre junto a su hija y un gran corazón.

El jugador no pudo evitar hacer referencia a la distancia, un tema que, según sus palabras, le afecta "más que nunca". Escribió: "Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran princesa", y agregó: "9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca". A pesar de la lejanía, Icardi prometió: "Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que siento por vos 'Pepita'".

Finalmente, el delantero concluyó su mensaje con optimismo y una promesa a su hija: "Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido". Y aseguró que: "Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón".