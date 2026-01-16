Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos en el baño de un hotel ubicado en el barrio porteño de Retiro. El hallazgo ocurrió este mediodía en un inmueble situado sobre Marcelo T. de Alvear al 1300, luego de que el personal del establecimiento advirtiera una situación irregular.

Según informaron fuentes policiales, el gerente del hotel dio aviso a la Policía de la Ciudad al constatar que ambos huéspedes no habían realizado el check-out en el horario previsto y no respondían a los llamados. Madre e hijo se habían registrado el día anterior.

Ante esa situación, empleados del lugar ingresaron a la habitación y encontraron a la mujer y al menor sin vida en el interior de la bañera. Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron que no presentaban signos vitales. En la inspección inicial no se detectaron accesos forzados ni desorden en el cuarto.

En el hotel continuaban trabajando peritos de la Unidad Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, con intervención de la secretaria Alejandra López San Miguel. Se dispuso iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte.

Una vez identificadas las víctimas, fuentes policiales precisaron que se trataba de Gisela Mercedes De Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7. Ambos residían en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.

Familiares y allegados habían reportado la desaparición de madre e hijo a través de redes sociales, donde difundieron imágenes y mensajes solicitando información sobre su paradero. La investigación continúa en curso y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer lo ocurrido.