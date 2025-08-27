Durante la madrugada del viernes, un hombre fue atacado y asesinado a tiros en su domicilio ubicado en el barrio Villa Martínez, en la ciudad de Córdoba. La víctima recibió al menos 15 disparos y falleció horas más tarde en el Hospital de Urgencias.

El violento suceso tuvo lugar en la esquina de las calles Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, donde el hombre fue sorprendido dentro de su vivienda por los agresores. En el lugar, las fuerzas de seguridad hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros, que coinciden con el tipo de arma utilizada.

Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron en motocicleta, sin que hasta el momento hayan sido identificados ni detenidos. La investigación está bajo la supervisión de la fiscal Andrea Martin Artesi, quien ha dispuesto que el caso se mantenga en estricta reserva para preservar la pesquisa.

Hasta ahora, no se ha esclarecido el móvil del crimen ni se conocen sospechosos, lo que sugiere que se trató de un acto planificado y ejecutado con profesionalismo.