Sociedad
Emma Heming revela el avance de la enfermedad de Bruce Willis y la pérdida de su lenguaje
POR REDACCIÓN
Desde que en 2022 se confirmó que Bruce Willis padecía afasia, un trastorno que afecta el lenguaje debido a un daño cerebral, la salud del reconocido actor ha estado bajo la mirada pública. Un año después, en febrero de 2023, se informó que su diagnóstico evolucionó a demencia frontotemporal, una enfermedad que impacta severamente en la comunicación y el comportamiento.
En una entrevista exclusiva para el especial "Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado", la esposa del actor, Emma Heming Willis, compartió detalles sobre el estado actual de Bruce. A pesar de las dificultades, destacó que él conserva una notable actividad física y una buena condición general.
“Bruce todavía se mueve muy bien. En general, Bruce goza de muy buena salud”, afirmó Heming Willis. Sin embargo, agregó con pesar: “Es solo que su cerebro le está fallando… El lenguaje está desapareciendo, y, bueno, hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente… diferente”.
Emma relató que comenzó a notar señales preocupantes cuando Bruce se mostraba menos comunicativo en reuniones familiares, a pesar de ser habitualmente muy expresivo y participativo. “Cuando la familia se reunía, él se derretía un poco”, explicó. “Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador”.
Si bien la enfermedad ha cambiado profundamente su personalidad, la esposa del actor destacó que aún hay momentos en los que el auténtico Bruce Willis se manifiesta, mostrando su calidez y sentido del humor. “No días, pero sí momentos. Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera. Y, ya sabes, a veces ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa burlona, y, ya sabes, me transporto. Y es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van”, compartió con emoción.