Un lamentable hallazgo se produjo este martes por la noche, cuando una mujer encontró a su hermano, César Alfredo Manrique de 70 años, fallecido en su rancho, ubicado en la calle Putaendo sin número. Según las primeras estimaciones, el hombre llevaba al menos cinco días muerto y su cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

El descubrimiento lo realizó Mirta Manrique, hermana del fallecido, quien fue a buscarlo para recordarle una cita médica que tenía programada para este miércoles. La mujer se sorprendió al ver que César no respondía a sus llamados, por lo que decidió ingresar a la vivienda. Allí, se encontró con la desgarradora escena de su hermano sin vida.

De inmediato, Mirta se comunicó con la policía. Los primeros en llegar al lugar del hecho fueron los móviles comunales del depártamento Rawson, que acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades de la Comisaría 36°, encargadas de la jurisdicción. Por la naturaleza del hallazgo y las circunstancias de la muerte, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales tomó intervención en el caso.

César Alfredo Manrique vivía solo en su casa. Su hermana lo había visto con vida por última vez el viernes pasado, cuando lo acompañó a realizarse unos estudios por una aparente afección cardíaca que padecía. Este antecedente de salud es clave en la investigación, ya que podría explicar la causa de la muerte.

El cuerpo de Manrique fue trasladado a la Morgue Judicial. Allí, se le realizará una autopsia para determinar las causas del deceso y descartar cualquier tipo de evento criminal. Los peritos trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y establecer las circunstancias exactas en las que el hombre perdió la vida.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo de Manrique estaba en proceso de descomposición, lo que respaldó la hipótesis de que el fallecimiento ocurrió varios días antes del hallazgo. A pesar de los indicios de una muerte natural, la carátula del caso se mantiene como actuaciones investigativas hasta que los resultados de la autopsia sean concluyentes. La Justicia busca corroborar que no hubo participación de terceros en el deceso de César Alfredo Manrique.