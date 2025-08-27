El Gobierno Nacional confirmó que la Televisión Pública no transmitirá el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión, enmarcada en la política de recortes de gastos del Estado, fue explicada como una cuestión estrictamente económica: “no gastar siete millones de dólares en fútbol”.

Con esta medida, se rompe una racha de 52 años ininterrumpidos de transmisiones de la Copa del Mundo iniciada en Alemania 1974. En la edición de 1970, la primera en llegar a los televisores argentinos, la cobertura estuvo a cargo de un medio privado.

Publicidad

En diferentes mundiales, la TV Pública llegó a emitir todos los partidos o parte de ellos, como ocurrió en Qatar 2022, cuando la inversión alcanzó los 10 millones de dólares más los costos operativos por el traslado de periodistas y técnicos. A pesar de ese gasto, el canal estatal obtuvo ingresos publicitarios cercanos a 12 millones de dólares, aunque un 20% de esos aportes provinieron de fondos provinciales y organismos estatales.

El Ejecutivo remarcó que la medida no responde a cuestiones políticas, sino presupuestarias, aunque dejó abierta la posibilidad de revertirla antes de diciembre. Este año ya se habían registrado señales de ajuste: la emisora no transmitió el partido de Argentina contra Chile por Eliminatorias en septiembre, al no llegar a un acuerdo con los dueños de los derechos, Torneos y Telefé. En paralelo, la TV Pública podría ser objeto de una auditoría en los próximos meses.