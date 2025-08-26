En la cuarta sesión de la paritaria docente 2025, el Gobierno de San Juan y los gremios UDA, UDAP y AMET resolvieron pasar a un cuarto intermedio. La decisión se tomó este martes 26 de agosto tras un extenso intercambio en la sede del Ministerio de Educación.

La propuesta del Ejecutivo incluyó una serie de incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suba del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre, y mejoras en los cargos del nomenclador docente tanto para septiembre como para los meses siguientes. Para octubre y noviembre se planteó mantener la misma fórmula de actualización del índice según el IPC y, además, añadir otros 4 puntos al nomenclador en cada uno de esos meses.

Desde el sector sindical, los representantes señalaron que la oferta contempla parcialmente sus reclamos. Entre los puntos destacados se encuentran el pago de expedientes atrasados, la titularización docente, mejoras en el funcionamiento de la obra social Provincia y la definición de una fecha para la paritaria pedagógica. También remarcaron la necesidad de una mejora específica para agosto y septiembre.

Los gremios anticiparon que pondrán la propuesta a consideración de sus órganos estatutarios, mientras que el Gobierno ratificó que mantendrá la política salarial unificada para toda la administración pública provincial en tanto no se logre un acuerdo definitivo.

Vale destacar que el sueldo de los docentes fue liquidado por el Gobierno de San Juan como una decisión unilateral, mientras se continúa negociando con las partes sindicales.

Las partes acordaron retomar la negociación el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas, con el objetivo de continuar el diálogo en busca de un entendimiento que permita cerrar la discusión anual en materia salarial y laboral para el sector docente.