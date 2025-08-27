La Fiscalía de Estado confirmó que presentará una apelación contra la condena dictada a Juan Carlos Salem, de 74 años, quien fue hallado culpable de haber realizado una amenaza de bomba antes de un recital de Lali Espósito en San Juan.

El acusado fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa de $10.000 por portación ilegal de armas. Sin embargo, desde Fiscalía consideraron que el fallo resultó leve en comparación con la magnitud del operativo de seguridad que debió desplegar la Policía para descartar la existencia de un artefacto explosivo, cuyo costo se estimó en $4 millones.

En ese sentido, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, remarcó: “Apelamos el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el acusado, porque entendemos que la pena impuesta debió ser más severa. Las pruebas presentadas justificaban una condena de cumplimiento efectivo” explicó a los medios.

Asimismo, Dávila sostuvo que la edad del imputado no debería ser un atenuante determinante: “Si bien se consideró la edad del acusado, los adultos mayores también deben hacerse responsables de sus actos”.

La apelación ya fue presentada y ahora se aguarda la resolución judicial sobre el pedido de la Fiscalía.