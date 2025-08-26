Este martes, Taylor Swift sorprendió a sus casi 300 millones de seguidores en redes sociales al anunciar su compromiso con Travis Kelce, destacado jugador de la NFL. La estrella del pop compartió emotivas imágenes acompañadas por su canción “So High School”, dedicada a su pareja, y reveló que la propuesta fue en un jardín adornado con flores blancas, rojas y rosas, donde Kelce le pidió matrimonio arrodillado.

Aunque ahora parece haber encontrado la estabilidad que buscaba, la vida amorosa de Swift ha estado marcada por diversas experiencias y altibajos. Desde sus inicios en la música, la artista ha plasmado sus emociones y vivencias sentimentales en sus canciones, dedicando álbumes enteros o letras contundentes a sus ex parejas más famosas.

Uno de sus primeros novios conocidos fue Joe Jonas, con quien tuvo un breve romance en 2008. La relación terminó abruptamente con una llamada telefónica de apenas 27 segundos, lo que Swift recordó diciendo: “No hemos hablado desde entonces, pero sabes qué, un día voy a encontrar a alguien que sea bueno para mí. Cuando mire a esa persona no me voy a recordar siquiera del chico que me dejó en una llamada de 27 segundos cuando tenía 18”. De esa experiencia surgieron temas como “Forever & Always”, “Last Kiss” y “Better Than Revenge”, incluidos en su álbum Fearless.

Tras una corta relación con Lucas Till, Swift comenzó un romance con Taylor Lautner, conocido por su papel en la saga Crepúsculo. A pesar de la química que mostraron en la película Valentine’s Day, la relación finalizó en 2009, y Swift le dedicó la canción “Back To December”, donde expresa arrepentimiento y el deseo de retroceder en el tiempo. En 2023, Lautner subió al escenario durante la gira The Eras Tour para abrazar a la cantante y reconocerla como “una persona muy importante” en su vida.

Uno de los romances más polémicos fue con John Mayer, cuya relación entre 2009 y 2010 inspiró el álbum Speak Now. Swift denunció en canciones como “Dear John” la manipulación emocional que sufrió, con frases como “Me pregunto con qué versión de tu persona me voy a encontrar en el teléfono” o “Sos experto en pedir perdón y en mantener los límites difusos”. Mayer respondió calificando las composiciones como “baratas” y expresó su enojo por sentirse públicamente ridiculizado.

En 2010, Swift inició una relación con Jake Gyllenhaal tras ser presentados por Gwyneth Paltrow. Aunque tenían planes a largo plazo, el noviazgo terminó en enero de 2011 mediante un mensaje de texto que sorprendió a la cantante. La experiencia se reflejó en la canción “All Too Well”, que detalla la intensidad y el dolor de esa ruptura inesperada.

El verano de 2012 la convirtió en “la novia de América” por su romance con Conor Kennedy, miembro de la famosa familia política estadounidense. A pesar de la atención mediática y críticas por la diferencia de edad y la compra de una casa cercana a la residencia Kennedy, la relación no prosperó debido a sus agendas y diferencias personales.

En octubre de 2012, Taylor y Harry Styles comenzaron un vínculo que generó gran revuelo y fue bautizado como “Haylor”. Este romance inspiró canciones emblemáticas del disco 1989, como “Style” y “Out of the Woods”. Aunque la relación terminó abruptamente en enero de 2013, ambos mantuvieron una relación cordial, evidenciada en reencuentros en los premios Grammy de 2021 y 2023.

La cantante recuperó la sonrisa con el DJ Calvin Harris en 2015. Durante 15 meses, Swift y Harris compartieron momentos románticos y una fuerte conexión, conocida como “Tayvin”. Sin embargo, en junio de 2016 anunciaron su separación, aunque aseguraron mantener “mucho cariño y respeto”. Poco después, Swift comenzó una relación con el actor Tom Hiddleston, que culminó en septiembre de ese año debido a la presión mediática.

Su relación más duradera antes de Kelce fue con Joe Alwyn, desde 2017 hasta abril de 2023, reflejada en canciones como “Gorgeous” y “Delicate”. Posteriormente, Swift fue vinculada con Matt Healy y finalmente con Travis Kelce, con quien comenzó a salir en 2023.

El jugador de fútbol americano asistió en julio de 2023 a uno de los conciertos de The Eras Tour intentando entregarle una pulsera con su número de camiseta. Aunque no tuvo éxito en ese momento, la conexión entre ambos creció rápidamente, con apariciones frecuentes en partidos y cenas privadas. Swift confesó en una entrevista que para cuando asistió a un partido ya eran pareja, y desde entonces han compartido numerosos gestos de amor públicos.

Durante la gira en Buenos Aires, Taylor lució una camiseta de los Chiefs y un brazalete con el número 87, en homenaje a Kelce. Además, modificó la letra de su canción “Karma” para referirse a él: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, mientras se fundía en un beso viral con el jugador. Esta escena se repitió tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII.

Para acompañar este momento especial, Swift compuso “So High School”, incluida en el álbum The Tortured Poets Department, donde describe su relación con Kelce y que fue la banda sonora de su compromiso.