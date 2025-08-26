La reciente confirmación de la separación entre Romina Manguel y Matías Martín, anunciada por Victoria De Masi en su programa radial, desató una fuerte reacción entre los protagonistas.

Matías Martín manifestó su molestia por la oficialización de la ruptura en el ciclo que conduce la periodista Victoria De Masi, lo que motivó una contundente respuesta por parte de Romina Manguel.

El intercambio entre ambos se produjo en el ámbito mediático, donde Romina no dudó en cruzar a Matías luego de que él expresara su descontento por la difusión pública de la noticia.

Este episodio refleja la tensión que suele acompañar a las separaciones cuando se hacen públicas y la sensibilidad de los involucrados ante la exposición de su vida privada.