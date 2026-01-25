Horóscopo: cuándo soltar la culpa y renovar el camino

El calendario astrológico de 2026 revela momentos específicos para que cada signo del zodíaco se permita una renovación profunda. Según las proyecciones, esta oportunidad “no es huida ni borrón y cuenta nueva impulsivo: es un momento exacto del año en el que se suelta la culpa y se elige distinto, con más conciencia”.

Los expertos aclaran que “empezar de cero no siempre implica cambiarlo todo”. En cambio, este proceso “significa dejar de castigarse por decisiones pasadas, aceptar que no todo salió como se esperaba y permitirse una nueva etapa sin cargar con reproches internos”.

Publicidad

El cronograma de renovación inicia con Géminis del 7 al 21 de enero en el plano mental, seguido por Escorpio del 6 al 20 de febrero para sanar heridas antiguas. Tauro tendrá su turno del 14 al 28 de marzo para ajustar rutinas, mientras que Capricornio lo hará del 23 de abril al 7 de mayo en su relación con el descanso. Por su parte, Virgo podrá soltar exigencias internas entre el 11 y el 25 de mayo.

Durante el invierno y la primavera, Cáncer renovará sus emociones del 18 de junio al 2 de julio, y Acuario recuperará su coherencia del 30 de junio al 14 de julio. Sagitario retomará proyectos postergados entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre, seguido por Leo, que renovará su imagen del 25 de septiembre al 9 de octubre. El ciclo finaliza con Piscis (8 al 22 de octubre) soltando ilusiones perdidas, Aries (2 al 16 de noviembre) liberándose de reproches personales y Libra (4 al 18 de diciembre) estableciendo nuevos acuerdos en sus relaciones.

Publicidad

Finalmente, el análisis subraya que “empezar de cero no es negar lo vivido, sino avanzar sin seguir castigándose”. Al soltar la culpa, el peso del futuro disminuye y se logra una transición hacia etapas más livianas y conscientes.