¡Chau microondas! El truco italiano para recalentar la pizza y dejarla como nueva

Lograr que las sobras de pizza mantengan su calidad original suele ser un desafío, ya que el microondas humedece la masa y el horno tiende a secarla o quemarla.

Ante este dilema, la chef Roberta, quien lidera un restaurante italiano en Costa Rica, compartió un método infalible para obtener una base crocante y muzzarella derretida sin recurrir a la freidora de aire ni a electrodomésticos complejos. Según explica la experta, el secreto reside en utilizar una simple sartén para tratar las masas tradicionales finas hechas con levadura.

Publicidad

La técnica consiste en colocar la sartén a fuego medio sin añadir ninguna materia grasa. Una vez caliente, se pone la pizza durante un minuto sin tapar. El paso fundamental ocurre después: se agrega apenas una cucharada de agua en el borde de la sartén, evitando el contacto directo con la comida, y se tapa el recipiente.

El vapor generado funde el queso rápidamente sin que la masa se seque. En solo cinco minutos, la pizza queda como recién salida del horno. Como detalle final, se sugiere utilizar una tijera de cocina para cortarla, lo que permite que no se desarme ni se desplacen los ingredientes mientras se escucha el sonido crocante de la base.

Publicidad

Sobre la importancia de este proceso, Roberta fue contundente en sus declaraciones: "La pizza se respeta, incluso al día siguiente". Asimismo, la chef advirtió a sus seguidores: "No metas la pizza al microondas" y aseguró que "no hace falta encender el horno" para obtener un resultado impecable.