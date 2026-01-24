Montiel le dio el triunfo a River en un debut trabado ante Barracas Central

River Plate inició su camino en el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 1-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El equipo de Marcelo Gallardo, que realizó su pretemporada en Uruguay, logró imponerse gracias a un cabezazo de Gonzalo Montiel a los 13 minutos del segundo tiempo, tras una jugada preparada que nació de la zurda de Juan Fernando Quintero.

El conjunto de Núñez, que llegó con la urgencia de revertir un 2025 sin títulos, presentó como titulares a sus tres refuerzos: Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, además de la sorpresiva inclusión del juvenil Tomás Galván. Por las lesiones de Armani y Centurión, el arco fue ocupado por el debutante Santiago Beltrán, mientras que Kevin Castaño quedó fuera del banco por una gastroenterocolitis.

El encuentro fue disputado y contó con una fuerte polémica en la primera parte, cuando un remate de Vera impactó en la mano de Gastón Campi sobre la línea de gol, pero el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó penal.

El juez también fue noticia al quedar sentido tras pisar accidentalmente a Facundo Bruera, aunque pudo continuar el partido. El "Guapo", dirigido por Rubén Darío Insúa y que sufrió siete bajas importantes en este mercado de pases, tuvo el empate en los pies de Enzo Taborda, pero River resistió y sumó sus primeros tres puntos en la Zona B. En la próxima fecha, el "Millonario" recibirá a Gimnasia de La Plata, mientras que el local visitará a Aldosivi.

Tras el triunfo, el autor del gol Gonzalo Montiel declaró: “Lo más importante es que se ganó y sumamos de a tres. Partido complicado y muy trabado. Se vio en el primer tiempo y el segundo que tuvimos la pelota y también varias ocasiones. Hay que seguir mejorando. Fuimos para adelante, tuvimos la tenencia que es muy importante. Tenemos que seguir la idea del entrenador. Este escudo nos demanda ganar títulos”.