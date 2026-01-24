Unión perdió 4 a 0 contra Fadep y quedó eliminado del Regional

Unión de Villa Krause disputó una semifinal de "cuchillo entre los dientes" en Mendoza frente a FADEP. Bajo una intensa lluvia y con actuaciones destacadas de los arqueros, el conjunto dirigido por Colarte perdió 4-0 en el segundo tiempo, lo que dejó al equipo mendocino en la final del Regional.

En el primer tiempo el conjunto de Villa Krause tenía el partido controlado, pese a sufrir la expulsión de Kevin Frías el final del primer tiempo luego de ser amonestado en dos ocasiones con tarjeta amarilla.

Sin embargo, los goles llegarían en la segunda mitad, donde Fadep se impuso por 4 a 0 con un Gonzalo Klusener encendido. Con este resultado, los mendocinos clasificaron a la gran final del Regional Amateur.