Revelaron el horrible comportamiento de Marixa Balli en LAM: "Se quedaba dormida y..."

La relación entre las figuras de la televisión argentina sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Aunque Marixa Balli ya no forma parte del panel de LAM, su excompañera Matilda Blanco lanzó una feroz embestida contra ella durante una charla en Bondi Live.

Blanco no solo cuestionó su profesionalismo durante su paso por la pantalla de América TV, sino que también puso en duda la veracidad de sus relatos más conocidos.

Publicidad

La estilista fue lapidaria al recordar el desempeño diario de "la Cachaca" en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Según Matilda: "Marixa se quedaba dormida en vivo o quedaba ida. De repente no entendía el tema y se le iban cerrando los ojos hasta que se nos iba Marixa".

Ante esta descripción, Sabrina Rojas intentó suavizar el panorama destacando el perfil de la actual participante de MasterChef: "Para mi Marixa tiene otro color en el panel, a ella no le gusta meterse a fondo y matar a alguien, ella brilla con la anécdota".

Publicidad

Sin embargo, Blanco interrumpió la defensa con una acusación directa de falsedad. "Sí, pero brilla con las anécdotas que no siempre son ciertas. Yo la he visto inventar anécdotas. Exprime un poquito las cosas que cuenta", disparó de manera tajante.

Al ser consultada sobre si efectivamente la estaba calificando de mendaz, la experta en moda reafirmó su postura: "Sí, si, le estoy diciendo mentirosa, inventa bastante".

Publicidad

La crítica no se limitó a la conducta personal, sino que escaló al ámbito de la indumentaria. Cuando se le preguntó si el mundo de la moda apreciaba a la bailarina, Blanco sentenció sin pelos en la lengua: "No, no la quiere, la detesta. Del 1 al 10 viste un 3".

Este enfrentamiento mediático, que se suma a la guerra que Balli mantiene con Yanina Latorre, tendría un origen accidental. Según trascendió, el conflicto comenzó en la última ceremonia de los premios Martín Fierro, donde Marixa habría recibido un "culazo" por parte de la estilista, marcando el inicio de una enemistad que hoy no da tregua.