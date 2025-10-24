Un video de la división de inteligencia de la Policía bonaerense mostró el interior de la vivienda donde tres jóvenes fueron asesinadas en Florencio Varela, a un mes de la masacre. Las víctimas, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), habían sido engañadas para asistir a una fiesta y llevadas a la casa en Villa Vatteone, donde fueron torturadas y asesinadas.

"Está todo trapeado" es lo que se comentá sobre lo observado por los agentes mientras recorren la escalofriante escena que encontró la Policía cuando entró a la casa. A pesar de que intentaron limpiar con lavandina, se ven manchas de sangre en las paredes y el techo. El video data de los días posteriores a la masacre. Las chicas todavía estaban desaparecidas. En una secuencia posterior se produjo el hallazgo de los cadáveres, que estaban enterrados en el patio.

Publicidad

Avance judicial

Sobre el avance de la investigacción, hace un par de días el titular de la UFI de Homicidios de La Matanza señaló que solicitará al Juzgado de Garantías 4, a cargo de Fernando Horacio Pinos Guevara, la prisión preventiva de ocho personas detenidas en Argentina: Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18), Celeste González Guerrero (28), Miguel Villanueva Silva (25), Iván Giménez (28), Víctor Sotacuro (41), Florencia Ibáñez (20) y Matías Ozorio (28). Solo resta el arresto de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” (20), detenido en Perú, pendiente de extradición.

Los nueve detenidos por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara.

Según las pesquisas, Valverde Victoriano sería el presunto autor intelectual del triple crimen, motivado por un robo de droga, aunque testimonios recientes sugieren que su rol podría no haber sido central y que otros prófugos tendrían mayor implicancia.

Publicidad

El fiscal Arribas imputó a los hombres detenidos por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento, incluyendo agravantes por violencia hacia una mujer. Las mujeres detenidas fueron imputadas por los mismos delitos, aunque sin la agravante de género, y dos de los jóvenes recibieron además una calificación secundaria por encubrimiento agravado por intentar limpiar la escena del crimen con lavandina.

Las autoridades detallaron que los responsables formaban parte de un grupo vinculado al narcotráfico, con operaciones en villas porteñas como 1-11-14 y Zavaleta, y que el móvil del crimen estaría relacionado con robos de cocaína, involucrando a al menos una de las jóvenes como intermediaria o víctima de engaño.

Publicidad

Se espera que, una vez confirmadas las prisiones preventivas, la causa pase a la Justicia Federal, dado que los delitos implican tráfico de drogas y exceden la competencia provincial.