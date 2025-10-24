"Las Guerreras K-Pop": la exitosa película animada llega a los cines de San Juan

La película animada “Las Guerreras K-Pop”, producida por Sony Animation -estudio responsable de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”-, llegará a las salas de Play Cinema de San Juan en su versión sing-along del 31 de octubre al 2 de noviembre. El filme, que se estrenó originalmente el 20 de junio, combina elementos de animación, música k-pop y acción fantástica.

La cinta relata la historia de ‘Huntrix’, un grupo femenino de k-pop que utiliza su música como herramienta para defender al mundo de una invasión demoníaca, situación que se mantiene oculta para el público general. La trama se complica con la aparición de ‘Saja Boys’, un grupo masculino rival que gradualmente gana popularidad, pero cuyo verdadero objetivo es capturar las almas de sus seguidores, ya que en realidad son demonios.

Publicidad

El éxito de la producción se ha manifestado en récords significativos, posicionándose como la película con más visualizaciones en su plataforma de streaming original. Su impacto musical ha sido igualmente notable, con el sencillo “Golden” manteniéndose en el primer lugar del ranking global de Spotify durante más de cincuenta días consecutivos.

La versión sing-along, que permite al público cantar junto con las canciones, tuvo un exitoso estreno limitado en cines de Estados Unidos, donde se estima que recaudó aproximadamente 18 millones de dólares durante un fin de semana, aunque Netflix -distribuidor original- no ha confirmado oficialmente estas cifras.

Publicidad

En Argentina, la función especial estará disponible por tiempo limitado durante tres días, ofreciendo a los seguidores del k-pop en San Juan la oportunidad de experimentar el fenómeno cinematográfico y musical en formato comunitario. La preventa de entradas ya se encuentra disponible a través de los canales habituales de Play Cinema.