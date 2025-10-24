Vecinos del barrio Los Cerros, en Pocito, manifestaron su preocupación por el desborde de acequias que rodean la zona y que, según explican, se origina por la acumulación de basura y restos de materiales que obstruyen el curso del agua. El problema se intensifica especialmente cuando se liberan caudales desde el canal subterráneo cercano a calle 5, provocando el derrame hacia la vía pública.

“Este inconveniente ya lo hemos observado en varias oportunidades”, aseguró un residente consultado por DIARIO HUARPE. “La empresa responsable de la obra dejó maderas y tablas dentro de las cunetas. Eso genera un tapón, y el agua termina saliendo por arriba, mezclándose además con residuos que arroja la gente”. De esta forma, el escurrimiento termina acumulándose alrededor de viviendas y pasos peatonales.

El vecino explicó que no se trata de una situación aislada. “Ya hemos tenido episodios similares en días anteriores. Cada vez que se larga el agua desde el canal, la zona se complica porque las obstrucciones no permiten que el sistema funcione de manera adecuada”, señaló. A estas dificultades se suma la presencia de bolsas, cartones y plásticos que el viento arrastra hasta la boca de desagüe.

Con la proximidad de altas temperaturas, la inquietud aumenta. “Estamos a las puertas del calor intenso, y esto puede convertirse en un foco infeccioso. Las autoridades deberían designar a alguien para controlar periódicamente el lugar y retirar lo que obstaculice el paso del agua”, advirtió el entrevistado. El estancamiento, además, podría derivar en olores desagradables y presencia de insectos.

Los residentes remarcan que la problemática es persistente y requiere acción oficial. “Si no hay una persona encargada de mantener y supervisar la zona, este problema seguirá repitiéndose. Es necesario un control constante”, concluyeron desde el barrio. Mientras tanto, esperan una respuesta que permita evitar nuevos desbordes y garantizar la salubridad del sector.