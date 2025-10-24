El proceso electoral en San Juan entra en su etapa de silencio y reflexión con el inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana de este viernes. La medida, que se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios el domingo, busca garantizar que los ciudadanos puedan concurrir a votar y ejercer su derecho en un ambiente de tranquilidad y sin presiones, tal como lo establece la normativa 27.781. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó en el Café de la Política el despliegue y los límites de esta etapa. El objetivo primordial de la veda es la "concurrencia de todos los ciudadanos a votar y poder ejercer su derecho" sin interferencias.

Lo que SÍ se puede hacer:

Una de las dudas más frecuentes recae en las actividades recreativas. Delgado confirmó que los eventos deportivos se desarrollarán "con total normalidad" hasta el día sábado. Quienes tenían planificado asistir a partidos o competencias podrán hacerlo sin inconvenientes.

Respecto a la vida social, el funcionario aclaró que un evento social puede existir, y que los restoranes tienen permitido abrir sus puertas al público. La actividad comercial gastronómica, por lo tanto, no se verá interrumpida, pero a partir del sábado a las 20 no podrán vender bebidas alcohólicas.

Lo que NO se puede hacer:

La prohibición más estricta y controlada comienza a regir en las últimas horas del sábado. A partir de las 20 horas del sábado, queda absolutamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en cualquier espacio donde haya concurrencia de personas, incluyendo locales gastronómicos. Aunque los restoranes pueden seguir abiertos, desde ese momento y hasta el cierre de la veda no podrán vender alcohol.

Asimismo, la normativa es clara respecto a cualquier tipo de proselitismo. El secretario de Seguridad enfatizó que no se permite "ningún tipo de manifestación política o partidaria en ningún momento". Esto incluye la organización de reuniones con fines políticos o la propaganda de cualquier tipo.

Control y Operativo de Seguridad

Para asegurar el estricto cumplimiento de estas restricciones, se ha dispuesto un amplio operativo de control. Enrique Delgado confirmó que se montó un operativo de más de 700 efectivos que estarán desplegados en todo el territorio provincial. La misión principal de este gran número de agentes es controlar que se cumpla con la veda de reuniones políticas o partidarias, evitando actos de campaña fuera de término, y también fiscalizar de manera rigurosa que no haya venta de bebidas alcohólicas a partir de la hora establecida del sábado. Las fuerzas de seguridad actuarán para mantener el clima de orden y asegurar el normal desarrollo de los comicios del domingo.