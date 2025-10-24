El Club Inca Huasi convoca a Asamblea General Ordinaria para el 4 de noviembre

La Comisión Directiva del Club Inca Huasi ha convocado formalmente a sus socios a una Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre de 2025. El encuentro tendrá lugar con primera citación a las 21:00 horas y segunda citación a las 21:30 horas, en cumplimiento con los estatutos sociales de la institución.

El orden del día establecido para la asamblea incluye cinco puntos principales. Como primer punto se procederá a la lectura del acta de la asamblea anterior, seguido por la presentación, lectura y consideración de la memoria, balance e inventario correspondientes a dos ejercicios consecutivos: el período comprendido entre el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024, y el período siguiente del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025.

Como tercer punto del orden del día, se dará lectura al informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los mismos períodos antes mencionados, para su posterior consideración por parte de los socios asistentes. El cuarto punto, de especial relevancia institucional, comprende la elección de autoridades tanto para la Comisión Directiva como para la Comisión Revisora de Cuentas, que ejercerán sus funciones durante el período 2025-2028.

Finalmente, como quinto punto del orden del día, se procederá a la elección de dos asambleístas quienes, junto con el Presidente y Secretario General, tendrán a su cargo la firma del acta de asamblea que documentará las decisiones tomadas durante la reunión. La convocatoria se realiza en el marco de las disposiciones estatutarias que rigen el funcionamiento de la institución.