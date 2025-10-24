Hollywood se vio sorprendido por el fin del romance entre Tom Cruise (63 años) y Ana De Armas (37 años). La noticia fue confirmada el 23 de octubre de 2025 por el periódico británico The Sun, luego de que la pareja decidiera terminar su relación tras varios meses juntos.

La historia entre el actor de Misión Imposible y la actriz cubana comenzó a gestarse a principios de 2025, durante las reuniones de preproducción de la película de ciencia ficción Deeper, un proyecto que quedó en pausa por temas presupuestarios. Sin embargo, la química entre ellos creció fuera del set.

La relación se hizo pública el pasado 14 de febrero, en pleno Día de los Enamorados. Desde entonces, se mostraron inseparables, disfrutando de cenas románticas, viajes en helicóptero, escapadas por Europa y travesías en yate por Menorca. Incluso, Cruise llegó a compartir con el entorno más íntimo de Ana durante su cumpleaños número 37.

A pesar de que el vínculo parecía consolidado, la historia tomó un rumbo inesperado. Según la fuente cercana citada por el periódico británico, el motivo de la ruptura fue una decisión que tomaron en conjunto y que no involucró escándalos ni conflictos.

La fuente aseguró que "Se llevan mejor como amigos" y que "su tiempo como pareja llegó a su fin". Ambos se dieron cuenta de que "no iban a llegar tan lejos y que estarían mejor como compañeros", ya que "la chispa se había apagado entre ellos", aunque todavía disfrutan de la compañía mutua.

Un aspecto notable de esta separación es que la buena relación que decidieron mantener tiene incluso una razón profesional. Ana De Armas "ya fue elegida para su próxima película, así que seguirán trabajando juntos".

Anteriormente, Cruise se había referido a De Armas con elogios, destacando que era "muy talentosa, gran actriz dramática, cómica, con una habilidad tremenda y que aprende rápidamente". Ella, por su parte, se había mostrado emocionada por trabajar en varios proyectos con Cruise, además de los directores Doug Liman y Christopher McQuarrie. Hoy, aunque toman caminos separados en lo personal, aseguran que todo se dio en buenos términos.