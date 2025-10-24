La muerte de una joven dejó consternada a toda la comunidad de Los Berros y ahora se investiga si hubo mala praxis. Este viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Juan intervino en la causa sobre la muerte de la joven de 17 años de Sarmiento, tras haber sido atendida en el Hospital de Los Berros y luego trasladada al Hospital Rawson, donde falleció alrededor de las 19:15 horas del pasado miércoles.

Según explicó la ayudante fiscal Agostina Pérez a los medios, “se comenzaron con las tareas investigativas y se pudo saber que en horas de la mañana del miércoles esta menor se habría descompensado en su domicilio, por lo que fue llevada por sus familiares al microhospital de Los Berros. Allí fue atendida por un médico de guardia, quien le colocó suero, le otorgó medicación y al cabo de unas horas le dio el alta médica”.

La doctora indicó que más tarde la adolescente volvió a descompensarse, ingresando nuevamente al hospital en un estado crítico, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Tras maniobras de reanimación durante 40 minutos, fue trasladada en ambulancia al Hospital Rawson, donde se produjo un segundo paro y la joven falleció.

Pérez agregó: “Hoy se cuenta con el resultado de la autopsia, que determinó como causa de muerte una hemorragia digestiva. Queda pendiente realizar un estudio de anatomía patológica para determinar qué la produjo”.

Como parte de la investigación, el MPF solicitará al Hospital de Los Berros toda la historia clínica de la menor, para analizar la atención médica previa y descartar o confirmar la hipótesis de mala praxis. Según los familiares, la joven no tenía antecedentes de enfermedades ni intervenciones quirúrgicas recientes.

La investigación continúa en curso, priorizando la recopilación de informes médicos, registros clínicos y pericias complementarias, para determinar si la atención brindada en el hospital pudo haber influido en el desenlace.