Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices y plenos de su vida, inmersa en su primer embarazo y más enamorada que nunca del futbolista Paulo Dybala. La cantante y actriz utilizó sus redes sociales para mostrar cómo ha crecido su "pancita" y compartir un "tierno gesto" que recibió de su marido.

Desde que la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini anunció su casamiento con el delantero de La Roma, los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a circular. Finalmente, la pareja confirmó la noticia a través de un emotivo posteo que se llenó de felicitaciones de seguidores y colegas.

Publicidad

Oriana vive con plenitud su primer embarazo, acompañada por su familia y amigos. Aunque la futura mamá confesó que le gustaría que su hija naciera en Argentina, el nacimiento tendrá lugar en Italia debido a los compromisos laborales de Dybala. Su madre, Cathy Fulop, ya adelantó que viajará frecuentemente para acompañarla y disfrutar de su nieta.

Fue durante el segundo trimestre de gestación que Paulo Dybala le dedicó a Oriana un gesto lleno de amor: Tras convertir un gol para su equipo, Dybala realizó el clásico festejo de los futbolistas que esperan un hijo. El futbolista se llevó el dedo a la boca, simulando ser un chupete.