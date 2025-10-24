La historia judicial de Morena Rial suma capítulos y su panorama parece "más complicado" luego de que fuera nuevamente detenida y se rechazara la posibilidad de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Desde su detención y encarcelamiento en el penal de Magdalena, sus abogados, Alejandro Cipolla y Martín Leiro, intentaron conseguirle la prisión domiciliaria. El plan de la defensa era presentar una vivienda en San Justo como un lugar posible para que Morena pudiera cumplir su condena bajo control. No obstante, tras la evaluación socioambiental realizada en esa dirección, el resultado "no habría sido el esperado". Todo indicaría que las posibilidades de que la hija de Jorge Rial abandone el penal son "cada vez más remotas".

Ante esta situación, la panelista Yanina Latorre decidió manifestar su postura "sin filtros" sobre el presente de la influencer.