Yanina Latorre sobre Morena Rial: “Es marginal, no sabe hacer nada y sigue amenazando”
POR REDACCIÓN
La historia judicial de Morena Rial suma capítulos y su panorama parece "más complicado" luego de que fuera nuevamente detenida y se rechazara la posibilidad de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Desde su detención y encarcelamiento en el penal de Magdalena, sus abogados, Alejandro Cipolla y Martín Leiro, intentaron conseguirle la prisión domiciliaria. El plan de la defensa era presentar una vivienda en San Justo como un lugar posible para que Morena pudiera cumplir su condena bajo control. No obstante, tras la evaluación socioambiental realizada en esa dirección, el resultado "no habría sido el esperado". Todo indicaría que las posibilidades de que la hija de Jorge Rial abandone el penal son "cada vez más remotas".
Ante esta situación, la panelista Yanina Latorre decidió manifestar su postura "sin filtros" sobre el presente de la influencer.
- Condición y Futuro: Latorre afirmó que, aunque Morena Rial "lleve presa diez años, va a seguir igual porque lo lleva en la sangre". Sentenció que "La gente que delinque tiene que estar en la cárcel".
- Carencia y Marginalidad: La angelita calificó a Morena duramente, describiéndola como "una piba que es marginal, que no tiene estudios, que no sabe hacer nada, que no sirve para nada".
- Actitud en el Delito: Latorre incluso apuntó contra la maternidad de Morena, diciendo que "sale a robar con un hijo en brazos" y que "No le importa ni el hijo".
- Falta de Arrepentimiento: Finalmente, Yanina Latorre criticó la actitud de Morena Rial frente a su situación judicial. Aseguró que "No está arrepentida, no le importa". Además, denunció que la joven tiene el "tupé de amenazar por historias" con hablar de supuestos amantes de Latorre o de otros famosos.
- Negocios Ilegales: La periodista cerró su descargo sosteniendo que Morena "no va a cambiar, no le interesa," que "no laburó," que "vende casinos ilegales" y que "se queja porque le cerraron las cuentas de Instagram".
