Quiénes serán los invitados de Juana Viale y Mirtha Legrand para este fin de semana

Este fin de semana, el público podrá disfrutar de las clásicas mesas televisivas presentadas por Mirtha Legrand y Juana Viale. Las conductoras han armado dos propuestas distintas, cada una con su sello particular, que prometen un fin de semana repleto de charlas interesantes, humor y emociones.

La emisión de La Noche de Mirtha se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 21:30 horas. Dada la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el programa no contará con invitados del ámbito político debido a que regirá la veda electoral.

Mirtha Legrand encabezará la mesa con un elenco de artistas destacados:

Roberto Moldavsky: El reconocido humorista, quien continúa su gira con el exitoso espectáculo de humor "Moldavsky, todo o nada".

Martín Seefeld: El actor, que recientemente regresó a la televisión, hablará de sus participaciones en ficciones y producciones teatrales.

Eleonora Wexler: La actriz presentará detalles del estreno de la obra teatral "Los pilares de la sociedad".

Muriel Santa Ana: La actriz que actualmente protagoniza "La gaviota", el clásico de Chéjov que se presenta en el teatro San Martín.

Almorzando con Juana (Domingo 26 de octubre)

El domingo 26 de octubre, a las 13:45 horas, será el turno de Juana Viale para compartir su almuerzo. La mesa de Juana contará con figuras del teatro, la música, la comunicación y el coaching: