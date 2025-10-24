Cultura y Espectáculos > Todo confirmado
Quiénes serán los invitados de Juana Viale y Mirtha Legrand para este fin de semana
Este fin de semana, el público podrá disfrutar de las clásicas mesas televisivas presentadas por Mirtha Legrand y Juana Viale. Las conductoras han armado dos propuestas distintas, cada una con su sello particular, que prometen un fin de semana repleto de charlas interesantes, humor y emociones.
La emisión de La Noche de Mirtha se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 21:30 horas. Dada la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el programa no contará con invitados del ámbito político debido a que regirá la veda electoral.
Mirtha Legrand encabezará la mesa con un elenco de artistas destacados:
- Roberto Moldavsky: El reconocido humorista, quien continúa su gira con el exitoso espectáculo de humor "Moldavsky, todo o nada".
- Martín Seefeld: El actor, que recientemente regresó a la televisión, hablará de sus participaciones en ficciones y producciones teatrales.
- Eleonora Wexler: La actriz presentará detalles del estreno de la obra teatral "Los pilares de la sociedad".
- Muriel Santa Ana: La actriz que actualmente protagoniza "La gaviota", el clásico de Chéjov que se presenta en el teatro San Martín.
Almorzando con Juana (Domingo 26 de octubre)
El domingo 26 de octubre, a las 13:45 horas, será el turno de Juana Viale para compartir su almuerzo. La mesa de Juana contará con figuras del teatro, la música, la comunicación y el coaching:
- Eduardo Blanco: Actor muy querido por el público, que sigue cosechando éxito con su obra "Empieza con D 7 letras".
- Valeria Schapira: Periodista y escritora que ha consolidado su perfil como coach emocional y conferencista.
- Germán “Tripa” Tripel: El artista que continúa combinando su carrera musical con el teatro, además de preparar nuevos proyectos junto a su esposa, Flor Otero.
- Carlos Casella: Coreógrafo, bailarín, actor y cantante, quien es uno de los protagonistas de “La revista del Cervantes”, uno de los grandes sucesos teatrales del año.
- Francesca Gnecchi: Periodista especializada en sexualidad, autora de varios libros sobre bienestar sexual y creadora de la plataforma Erotique Pink.
