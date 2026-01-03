Un incendio de gran magnitud consumió por completo el hotel La Castellana, un establecimiento ubicado sobre la ruta 90 en el departamento de Paysandú (Uruguay), y obligó a los huéspedes a escapar saltando por las ventanas de sus habitaciones cuando el fuego y el humo bloquearon las salidas internas.

El siniestro comenzó alrededor de las 18:30 del 31 de diciembre en pleno funcionamiento del hotel con huéspedes de diversas nacionalidades, incluidos chilenos, holandeses, argentinos y estadounidenses. El fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera y chapa, haciendo intransitables los pasillos y las puertas principales.

Ante la rápida expansión de las llamas, las personas presentes optaron por romper los cristales de sus habitaciones y saltar al exterior para ponerse a salvo, según relataron testigos. En medio del pánico, al menos un huésped sufrió un esguince tras caer desde una ventana hacia un terraplén, y una trabajadora del hotel debió ser asistida por una crisis nerviosa.

Los bomberos controlaron el incendio unas tres horas después, alrededor de las 21:30, pero las pérdidas materiales fueron totales, ya que el fuego consumió prácticamente toda la estructura del hotel.

Las autoridades destacaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos graves, aunque el Departamento de Investigación de Siniestros continúa trabajando para determinar con precisión el origen del incendio.

El incidente conmocionó a la comunidad de Paysandú y puso de relieve la importancia de los protocolos de evacuación y seguridad en establecimientos turísticos, especialmente durante la temporada alta de verano.