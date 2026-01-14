El club de Parque Patricios inició su temporada 2026 con un desempeño arrollador en territorio uruguayo. Bajo la dirección técnica de Diego Martínez, quien concretó su regreso al cargo, Huracán venció 4-0 a Cerro Porteño por la Serie Río de La Plata. El encuentro se disputó en el estadio Parque Federico Omar Saroldi, donde el equipo argentino ofició de local ante el conjunto paraguayo.

Tras una primera mitad que se mantuvo equilibrada, el marcador se abrió a los 44 minutos gracias a Luciano Giménez, quien anticipó a la defensa para marcar el primer tanto del año. La etapa complementaria fue de total dominio para el "Globo", consolidando la victoria con una serie de anotaciones destacadas. A los 9 minutos del segundo tiempo, Thaiel Peralta amplió la ventaja, aunque posteriormente recibió una tarjeta amarilla y fue reemplazado por Oscar Cortés.

El tercer tanto fue un golazo de César Ibáñez a los 35 minutos del complemento. Poco después, a los 38 minutos, Lautaro Mora sentenció el resultado definitivo con un disparo desde afuera del área que se le escapó al histórico portero Roberto Fernández. El desarrollo del juego permitió que Martínez realizara múltiples variantes, incluyendo los ingresos de Hugo Nervo, Máximo Palazzo, Leonardo Sequeira, Sebastián Meza y Eric Ramírez.

Por su parte, el "Ciclón de Barrio Obrero" intentó descontar con cambios como los de Alan Soñora, quien ingresó al inicio del segundo tiempo, y Amín Cristaldo, pero no logró revertir la situación. Además de la amonestación de Peralta en el local, el árbitro mostró la tarjeta amarilla a Rodrigo Melgarejo en la visita durante la primera parte. La transmisión oficial del evento estuvo disponible a través de Disney+ Premium y ESPN Premium.