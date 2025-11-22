La Casa Rosada anunció este sábado por la tarde que Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, mientras que Carlos Alberto Presti asumirá en lugar de Luis Petri como Ministro de Defensa. Los cambios entrarán en vigencia a partir del 10 de diciembre.

Monteoliva, quien actualmente se desempeña como secretaria de Seguridad bajo la gestión de Bullrich, será la nueva titular de Seguridad Nacional. Según el comunicado oficial, ella ha sido una figura clave en la implementación de la “Doctrina Bullrich”, que prioriza la lucha contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, además de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley en las calles de Argentina.

Por otro lado, Carlos Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército y Teniente General, asumirá la cartera de Defensa. Esta designación marca un hito, ya que es la primera vez desde el regreso de la democracia que un militar de carrera con el rango más alto en su escalafón liderará este ministerio. El Gobierno espera que esta tradición continúe y que se deje atrás la estigmatización de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El comunicado presidencial expresa: “El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”.

Asimismo, se enfatizó que ambas designaciones mantienen la línea política iniciada con Bullrich y Petri el 10 de diciembre de 2023, asegurando que su impronta se mantendrá durante el resto de la gestión actual.

Finalmente, desde Casa Rosada subrayaron que “La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.