Tras dos importantes victorias en su gira por el Reino Unido, Los Pumas se preparan para enfrentar este domingo a Inglaterra en Twickenham, conocido como la Catedral del Rugby, en Londres. El equipo argentino dirigido por Felipe Contepomi llega con gran confianza luego de superar a Gales por 52-28 en Cardiff y a Escocia por 33-24 en Edimburgo, remontando un adverso marcador de 21-0.

El conjunto inglés atraviesa un momento destacado, tras vencer a Nueva Zelanda por 33-19 la semana anterior, sumando así una racha de diez triunfos consecutivos que confirma su jerarquía global, luego de haber quedado en segundo lugar en el último torneo Seis Naciones.

A pesar de enfrentar la ausencia de jugadores clave por lesión, como Fraser Dingwall, Jamie George, Ollie Lawrence, Tom Roebuck, Ollie Chessum y Tomy Freeman, Inglaterra mantiene una estructura sólida con George Ford como líder en la conducción y Maro Itoje como capitán.

Sobre el desafío que representa este encuentro, Felipe Contepomi expresó: “Probablemente, sean el equipo más en forma del mundo, quizás solo por debajo de Sudáfrica. Es un desafío enorme”. Además, destacó la oportunidad histórica que tiene este plantel: “Argentina nunca ganó tres partidos consecutivos en Reino Unido en una misma ventana. La última vez que sumó dos triunfos en una gira similar fue en 2001, también ante Gales y Escocia”.

Contepomi añadió: “Cuando hemos venido en el pasado a Reino Unido, había veces que ganamos dos partidos, pero no muy a menudo. En ocasiones ganamos uno, pero nunca tres consecutivos”, mostrando ilusión por el gran momento del equipo.

El antecedente en Twickenham alimenta la esperanza. Argentina ya sabe lo que es vencer a Inglaterra en ese estadio, con triunfos en 2006 por 25-18 y en 2022 por 30-29. Además, la reciente actuación en octubre ante Sudáfrica, aunque terminó en derrota ajustada por 29-27, dejó buenas señales sobre la competitividad del equipo frente a las potencias del hemisferio sur.

La victoria en Escocia aseguró a Argentina la sexta posición en el ranking mundial y la condición de cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2027. Este partido, por tanto, será un parámetro clave para evaluar el nivel actual del equipo y proyectar el ciclo rumbo al Mundial en Australia y el nuevo Campeonato de Naciones 2026, que reunirá a las doce mejores selecciones.

El plantel para este duelo está conformado por Gallo; Montoya; Delgado; Petti; Rubiolo; González; Kremer; Grondona; Benítez Cruz; Albornoz; Delguy; Piccardo; Moroni; Isgró; Mallía, con suplentes Ruiz, Wenger, Rapetti, Molina, Matera, Oviedo, Moyano y Carreras. La principal novedad es el regreso del apertura Tomás Albornoz, recuperado de una lesión en los isquiotibiales sufrida en el Rugby Championship, quien reemplaza a Gerónimo Prisciantelli.