Los Pumas buscan una victoria histórica ante Inglaterra en Twickenham tras dos triunfos en Reino Unido
POR REDACCIÓN
Tras dos importantes victorias en su gira por el Reino Unido, Los Pumas se preparan para enfrentar este domingo a Inglaterra en Twickenham, conocido como la Catedral del Rugby, en Londres. El equipo argentino dirigido por Felipe Contepomi llega con gran confianza luego de superar a Gales por 52-28 en Cardiff y a Escocia por 33-24 en Edimburgo, remontando un adverso marcador de 21-0.
El conjunto inglés atraviesa un momento destacado, tras vencer a Nueva Zelanda por 33-19 la semana anterior, sumando así una racha de diez triunfos consecutivos que confirma su jerarquía global, luego de haber quedado en segundo lugar en el último torneo Seis Naciones.
A pesar de enfrentar la ausencia de jugadores clave por lesión, como Fraser Dingwall, Jamie George, Ollie Lawrence, Tom Roebuck, Ollie Chessum y Tomy Freeman, Inglaterra mantiene una estructura sólida con George Ford como líder en la conducción y Maro Itoje como capitán.
Sobre el desafío que representa este encuentro, Felipe Contepomi expresó: “Probablemente, sean el equipo más en forma del mundo, quizás solo por debajo de Sudáfrica. Es un desafío enorme”. Además, destacó la oportunidad histórica que tiene este plantel: “Argentina nunca ganó tres partidos consecutivos en Reino Unido en una misma ventana. La última vez que sumó dos triunfos en una gira similar fue en 2001, también ante Gales y Escocia”.
Contepomi añadió: “Cuando hemos venido en el pasado a Reino Unido, había veces que ganamos dos partidos, pero no muy a menudo. En ocasiones ganamos uno, pero nunca tres consecutivos”, mostrando ilusión por el gran momento del equipo.
El antecedente en Twickenham alimenta la esperanza. Argentina ya sabe lo que es vencer a Inglaterra en ese estadio, con triunfos en 2006 por 25-18 y en 2022 por 30-29. Además, la reciente actuación en octubre ante Sudáfrica, aunque terminó en derrota ajustada por 29-27, dejó buenas señales sobre la competitividad del equipo frente a las potencias del hemisferio sur.
La victoria en Escocia aseguró a Argentina la sexta posición en el ranking mundial y la condición de cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2027. Este partido, por tanto, será un parámetro clave para evaluar el nivel actual del equipo y proyectar el ciclo rumbo al Mundial en Australia y el nuevo Campeonato de Naciones 2026, que reunirá a las doce mejores selecciones.
El plantel para este duelo está conformado por Gallo; Montoya; Delgado; Petti; Rubiolo; González; Kremer; Grondona; Benítez Cruz; Albornoz; Delguy; Piccardo; Moroni; Isgró; Mallía, con suplentes Ruiz, Wenger, Rapetti, Molina, Matera, Oviedo, Moyano y Carreras. La principal novedad es el regreso del apertura Tomás Albornoz, recuperado de una lesión en los isquiotibiales sufrida en el Rugby Championship, quien reemplaza a Gerónimo Prisciantelli.