Este sábado comenzó una nueva jornada de búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente sanjuanino de 17 años que desapareció el lunes luego de ser arrastrado por una fuerte corriente en la playa Cuatro Esquinas, en la bahía de Coquimbo, Chile. A pesar del amplio despliegue de la Armada, Bomberos, equipos COSAR, salvavidas y personal especializado, las labores continúan sin resultados concretos.

Las complicadas condiciones del mar, sumadas a la compleja geografía del sector, han dificultado el avance de los rescatistas. Según medios chilenos, los operativos se sostienen en ambos extremos de la bahía y se intensificarán durante toda la jornada. El viernes, la prensa trasandina calificó el despliegue como “un operativo sin precedentes”, dado que por primera vez familiares del joven participaron del rastreo.

Publicidad

La Armada chilena encabeza un dispositivo que incluye más de un centenar de agentes y la utilización de un robot submarino para inspeccionar zonas profundas y de difícil acceso. A esto se suma el municipio de Coquimbo, que aporta un equipo de rescate de alta tecnología con capacidad de trabajo en aire, mar y tierra. Su alcalde subrogante, David Díaz, informó que entre 40 y 50 personas por día se suman a la búsqueda, apoyadas por generadores eléctricos que permiten continuidad operativa las 24 horas.

Entre los recursos aportados figuran una camioneta 4x4, un yate de rescate, una moto de agua, cuatro drones profesionales con sus operadores, puestos de mando, carpas para el pernocte de familiares, equipos GPS, linternas tácticas sumergibles, desfibriladores y unos 40 flotadores salvavidas.

Publicidad

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando personal de la Policía Marítima recibió un aviso al 137 sobre un grupo de personas en riesgo de inmersión en el sector Cuatro Esquinas. De acuerdo a medios locales, la playa se encontraba bajo bandera roja y con prohibición de baño por las condiciones del mar.

La búsqueda continúa sin pausa mientras la familia del joven permanece en Coquimbo a la espera de novedades.