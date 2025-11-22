La tranquilidad de la tarde de este sábado se vio interrumpida en Rivadavia cuando un grupo de personas que caminaba por las inmediaciones del canal Céspedes advirtió la presencia de un cuerpo flotando en el cauce. Al acercarse y retirarlo del agua, constataron que se trataba de una mujer que ya no presentaba signos vitales.

De inmediato dieron aviso a las autoridades y en el lugar comenzó a trabajar la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Los investigadores intentan establecer la identidad de la víctima, aunque las primeras observaciones indican que tendría más de 50 años. Hasta el momento no existe información oficial sobre su nombre ni sobre las circunstancias en las que llegó al canal.

El equipo fiscal también busca determinar, a partir de pericias y testimonios, si la mujer cayó de manera accidental, si fue arrastrada por el agua o si se trató de un hecho delictivo. A la espera de los resultados, la zona permanece resguardada para permitir la labor de los peritos.