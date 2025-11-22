Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, permanece internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) desde su accidente ocurrido el 19 de noviembre en la fase preliminar del certamen que se celebra en Tailandia.

La joven de 28 años cayó desde una plataforma durante el desfile de vestido de gala, cuando un paso en falso la hizo caer aproximadamente 1.2 metros por una abertura destinada a las luces del escenario. Fue retirada en camilla y trasladada urgentemente al hospital Paolo Rangsit, cercano a Bangkok.

Aunque no presenta fracturas, la familia informó que su estado no evolucionó como se esperaba. Un comunicado de la Miss Universe Jamaica Organization indicó que Henry sufre un trauma craneal y laceraciones en la barbilla y el pie, por lo que fue retirada automáticamente de la competencia siguiendo indicaciones médicas.

La doctora Phylicia Henry-Samuels, hermana de Gabrielle, confirmó que la recuperación será lenta y que la modelo permanecerá al menos siete días bajo monitoreo estricto y cuidados especializados en la UCI.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, visitó a la concursante y manifestó en Instagram: “Afortunadamente no hay huesos rotos y ella está bajo buen cuidado”. Sin embargo, la gravedad de las lesiones ameritó la hospitalización prolongada.

La organización pidió a la comunidad jamaicana y a los seguidores evitar especulaciones o comentarios negativos que puedan afectar a la familia, y solicitó mantener a Gabrielle en sus oraciones durante este difícil momento.

Gabrielle Henry, oftalmóloga y fundadora de la See Me Foundation, una iniciativa para apoyar a personas con discapacidad visual en Jamaica, había expresado días antes del certamen su emoción por representar a su país entre 120 delegadas y experimentar la cultura tailandesa.

Su retirada inesperada se suma a otros incidentes que han marcado la edición 2025 de Miss Universo, donde finalmente fue coronada Fátima Bosch de México.