UPCN San Juan Vóley disputó este sábado un encuentro de altísimo nivel frente a Ciudad Vóley, en el marco del Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina que se desarrolla en Tucumán. Después de más de dos horas y media de juego intenso, parejo y cambiante, el equipo sanjuanino cayó en un ajustado tie break y el triunfo quedó en manos del conjunto porteño por 3 a 2, con parciales de 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13.

El partido tuvo un desarrollo vibrante: UPCN quedó 0-2 abajo en el marcador, pero mostró un notable crecimiento en su juego, con orden táctico, solidez colectiva y potencia ofensiva para igualar las acciones. La reacción permitió estirar la definición al quinto set, donde la diferencia fue mínima y Ciudad logró cerrar el resultado a su favor.

El punta sanjuanino Leon Meier se convirtió en la gran figura individual del encuentro como máximo anotador, con 23 puntos, mientras que en Ciudad se destacó Gustavo Larrahondo, autor de 18 unidades.

UPCN volverá a presentarse este domingo 23 frente a Monteros Vóley, desde las 18, en el cierre del Tour 2. El encuentro será televisado por Fox Sports.