Lanús le ganó por penales a Mineiro y se consagró campeón de la Sudamericana

Lanús jugó este sábado a Atlético Mineiro en una final electrizante de la Copa Sudamericana, en un duelo de altísima expectativa que se desarrolla en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay. Hasta el momento, el partido terminó igualado 0 a 0, en un contexto de juego intenso, equilibrado y con situaciones repartidas entre ambos equipos. El encargado de impartir justicia fue el árbitro chileno Piero Masa.

El Granate se impuso 5-4 al Galo en los tiros desde los doce pasos gracias a una brillante actuación de Nahuel Losada, quien tapó tres ejecuciones en la tanda. De esta manera, el elenco de Mauricio Pellegrino sacó boleto a la Copa Libertadores 2026.

El conjunto argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, alinea a Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en la defensa; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno en el mediocampo; mientras que Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo conforman la dupla ofensiva.

Por su parte, el equipo brasileño que conduce Jorge Sampaoli presenta a Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan y Guilherme Arana en el fondo; Igor Gomes, Alan Franco y Bernard en la zona media; y un frente de ataque compuesto por Rony, Dudu y Hulk, una de sus máximas figuras.

El desarrollo del encuentro se ha caracterizado por la intensidad y la disputa en cada sector del campo, con ambos equipos buscando imponer su idea de juego, pero sin lograr quebrar el cero. La definición del campeón permanece abierta y se espera un cierre cargado de tensión deportiva.