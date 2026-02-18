En la histórica sede de CGT, en Azopardo 802, la dirigencia sindical volvió a levantar la voz. En conferencia de prensa, el triunvirato cegetista confirmó el paro general de 24 horas previsto para este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

“No se entregarán las conquistas laborales”, remarcaron ante los micrófonos. Y la frase que más resonó fue otra: “Este es el comienzo”.

Publicidad

Reforma laboral y clima de tensión

La huelga se realizará el mismo día en que el Congreso debatirá el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Desde la central obrera hicieron un “llamado a la reflexión” a los legisladores para que actúen con “responsabilidad política” y no acompañen la iniciativa oficial.

El mensaje estuvo dirigido directamente a los diputados, a quienes recordaron que también representan a trabajadores que los votaron.

Publicidad

Fate, símbolo del conflicto

En el mismo pronunciamiento, la CGT vinculó el reciente cierre de Fate al “fracaso del plan económico del Gobierno”. La empresa dejó a 920 trabajadores sin empleo, un dato que la central utilizó como ejemplo del impacto que, según sostienen, tiene la actual política económica.

La conducción sindical expresó su solidaridad con los despedidos y advirtió que el paro no será un hecho aislado, sino parte de un proceso de confrontación más amplio.

Publicidad

Con el Congreso como escenario y la calle como caja de resonancia, el jueves se perfila como una jornada clave. Entre discursos encendidos y posiciones enfrentadas, el debate sobre el futuro laboral del país suma un nuevo capítulo.