La Fórmula 1 llevó a cabo la fotografía oficial de la temporada 2026, un ritual emblemático que simboliza el comienzo del nuevo campeonato, que tendrá su puntapié inicial el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. La imagen reunió a los 22 pilotos que competirán esta temporada, con Lando Norris, vigente campeón del mundo, en el centro, acompañado por el siete veces campeón Lewis Hamilton. Detrás de ambos se ubicaron Max Verstappen y George Russell.

Por primera vez en su carrera deportiva, Franco Colapinto, piloto pilarense de 22 años, se incorporó a la foto oficial. Se ubicó en el extremo derecho, sobre un escalón, junto a Valtteri Bottas, quien regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac. Frente a él estaban su excompañero de equipo en Williams, Alex Albon, y Lance Stroll. En el otro extremo de la imagen, Pierre Gasly estuvo acompañado por Checo Pérez.

A diferencia de años anteriores, la sesión no se realizó sobre la recta principal del Circuito Internacional de Baréin, sino en un espacio cubierto dentro del trazado de Sakhir, sede de las pruebas de pretemporada que marcaron el inicio de la actividad en pista.

Durante la producción, que se desarrolló en simultáneo con las jornadas de ensayo, se registraron varias situaciones curiosas entre los protagonistas. Algunas de esas escenas quedaron plasmadas en el material exclusivo de backstage que la Fórmula 1 compartió a través de sus plataformas oficiales, ofreciendo una mirada distinta de uno de los rituales más representativos del calendario de la Máxima.