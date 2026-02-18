La postal fue contundente. La planta de Fate en San Fernando amaneció este martes con un cartel en su ingreso que anunciaba el cierre definitivo de la fábrica y el depósito de las indemnizaciones para el personal. Más de 920 trabajadores quedaron sin empleo de un día para el otro. La noticia sacudió al sector neumático en todo el país. Y en San Juan, donde operan distribuidores oficiales de la marca, la incertidumbre empezó a sentirse puertas adentro.

La planta de San Fernando cerró y en San Juan reina la cautela entre los distribuidores oficiales. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE

DIARIO HUARPE recorrió los locales de Tielt Neumáticos y Pehuen Neumáticos, distribuidores autorizados en la provincia, donde predominó un mensaje común: continuidad operativa y prudencia frente al escenario.

Publicidad

En el local de avenida Rawson, Tielt, la respuesta fue concreta. Desde la firma indicaron que la actividad comercial se desarrolla con normalidad y que, por el momento, no se registran alteraciones en la dinámica habitual de ventas. El foco, explicaron, está puesto en el funcionamiento diario y en seguir atendiendo la demanda.

Una postura similar se observó en Pehuen Neumáticos. Sin declaraciones extensas, el planteo fue claro: el cierre de la planta genera atención dentro del sector, pero no ha derivado, hasta ahora, en modificaciones visibles en la operatoria local.

Publicidad

Un impacto que trasciende fronteras

El cierre de la planta en Buenos Aires no solo afecta a los trabajadores despedidos. También abre interrogantes sobre el abastecimiento, la continuidad comercial y el futuro del sector en distintas provincias.

En San Juan, por ahora, predomina la cautela. Los comercios oficiales continúan trabajando, pero la incertidumbre se cuela entre neumáticos apilados y oficinas en silencio.

Publicidad

La caída de una fábrica nacional histórica no es solo un dato económico. Es una señal de alerta que atraviesa mostradores, depósitos y familias que hoy miran el futuro con más preguntas que respuestas.