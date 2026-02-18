El accidente ocurrió el martes por la tarde en la zona conocida como “La Olla”. Testigos indicaron que el UTV “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos”, mientras que la mujer fue despedida del vehículo y quedó atrapada debajo del mismo. Al momento del vuelco, el hombre que la acompañaba era quien conducía.

Debido al impacto, una de las ruedas traseras se desprendió y el UTV quedó destruido. Florencia Rastelli Mella fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital de Villa Gesell, para luego ser derivada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata.

Estado de salud y lesiones

Politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.

Fracturas de las apófisis espinosas C4, C6 y C7.

Lesiones en lámina y carilla articular de C5.

Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo.

Lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular.

La policía trabaja en el lugar para esclarecer las causas del accidente, aunque hasta ahora los relatos de testigos indican que no hubo participación de otros vehículos.

Este nuevo hecho se produce poco más de un mes después del grave accidente de Bastián Jeréz en Pinamar, quien tras varias semanas en estado crítico fue trasladado en vuelo sanitario de alta complejidad a un hospital de San Justo y recientemente ingresó nuevamente al quirófano, según informó su madre en redes sociales.