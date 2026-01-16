La Justicia imputó al padre de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado tras el choque ocurrido en La Frontera, Pinamar. La acusación es por lesiones culposas y se fundamenta en que el menor no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto.

La misma imputación recayó sobre los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y del vehículo UTV que participaron del siniestro. Las notificaciones se realizaron este viernes, mientras continúan las pericias para determinar la mecánica del choque. Ambos rodados quedaron secuestrados por orden judicial.

Publicidad

Bastián viajaba en el UTV junto a su familia cuando se produjo la colisión. Tras el impacto, fue su padre quien lo trasladó en brazos hasta una posta del Operativo de Prevención que se encontraba a pocos metros del lugar del hecho. El niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y permanece bajo cuidados intensivos.

En las últimas horas, Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la Amarok, difundió un comunicado en redes sociales. Agradeció los mensajes recibidos y pidió respeto por la situación. “Lo más importante es la salud del niño”, expresó, y solicitó prudencia mientras avanza la investigación judicial.

Publicidad

El estado de salud del menor

Bastián permanece internado en estado crítico desde el lunes. El jueves fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar a Mar del Plata, donde continúa su tratamiento en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. Allí fue sometido a una tercera intervención quirúrgica.

Según el último parte médico, se le realizaron estudios de alta complejidad que confirmaron múltiples fracturas de cráneo. Además, se le colocó una válvula para el control de la presión intracraneal. El niño continúa internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras recibe monitoreo permanente. La familia cuenta con acompañamiento psicológico.

Publicidad

La palabra de la madre

La mamá del menor, Macarena, habló con medios de comunicación para aclarar versiones que circularon tras el accidente. Negó que se tratara de una carrera entre vehículos y aseguró que ninguno de los ocupantes del UTV estaba conduciendo de manera imprudente.

“Iban regresando a la casa donde se hospedaban cuando ocurrió el choque”, explicó. También indicó que el padre de Bastián sufrió lesiones y permaneció en estado de shock tras el impacto. La causa continúa en investigación mientras se esperan los resultados finales de las pericias.