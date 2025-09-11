De acuerdo con fuentes oficiales, el fuego se originó en el polígono de tiro, un sector ubicado en la parte trasera del complejo, junto a la playa de estacionamiento del edificio Libertad. Inmediatamente, bomberos de la Ciudad se trasladaron al lugar para controlar la situación y trabajaron en tareas de enfriamiento y prevención.

Todas las personas que se encontraban en el predio fueron evacuadas de manera preventiva. Hasta el momento, solo un hombre necesitó asistencia médica en el sitio, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Publicidad

Mientras avanzaba el operativo, un hecho inesperado complicó el trabajo de los equipos de emergencia: una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó sobre la misma avenida Comodoro Py, a pocos metros del edificio. El accidente motivó la intervención inmediata del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, que auxilió a los ocupantes del vehículo y colaboró con el personal sanitario. El conductor recibió las primeras atenciones en el lugar y luego fue evaluado por médicos del servicio.

En las tareas también participaron una unidad cisterna, efectivos del GER Saavedra y de la Brigada de Emergencias Especiales, quienes aseguraron el perímetro mientras se intentaba sofocar el fuego.

Publicidad

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio. Voceros de la Armada confirmaron que el área del polígono fue evacuada por completo y aclararon que las llamas permanecen confinadas en un sector alejado del edificio principal, sin riesgo inmediato para otras dependencias.

Las autoridades continuarán investigando para determinar el origen del siniestro y evaluar los daños ocasionados en las instalaciones.