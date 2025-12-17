El interés de Boca por sumar a Sergio Ramos a sus filas para la temporada 2025 se ha encontrado con barreras insalvables, según revelaciones recientes. El zaguero central español, actualmente sin club tras su salida del Sevilla, mantiene un buen vínculo con Fernando Gago, y el vicepresidente, Juan Román Riquelme, veía con buenos ojos su posible arribo al Xeneize.

No obstante, la respuesta inicial del campeón del mundo a Boca fue determinante y negativa. La primera razón principal que trunca su llegada está relacionada con su vida personal: la idea de la estrella mundial, de 38 años, es continuar radicado en España para seguir cerca de su familia. De esta manera, por ahora, jugar en el Único Grande no estaría en sus planes.

Además del factor geográfico, el aspecto económico se consolidó como la principal traba. El periodista César Luis Merlo informó en su canal de Youtube sobre el monto pretendido por el defensor: “Pide ganar 6 millones de dólares por una temporada”. Merlo aseguró que, por esa cifra, el Xeneize no podría incorporarlo de ninguna manera, ya que es “Algo que en Argentina es impagable”.

Este panorama financiero aleja significativamente a Ramos del equipo de Gago. El español se encuentra libre a mitad de año, y ya ha rechazado otras propuestas que no llenaron sus expectativas deportivas. El periodista Martín Arévalo reveló los ofrecimientos que tuvo Ramos: “Tuvo algunas ofertas de Arabia, Qatar, MLS y Turquía, que no contempló porque no le gustó el desafío deportivo”.