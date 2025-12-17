Con el objetivo de compartir amor y esperanza, sanjuaninos organizan una Cena de Fin de Año destinada a jóvenes en situación de calle. La misma se realizará el próximo 26 de diciembre en la Plaza Monseñor Distéfano, ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus, en Capital.

La iniciativa busca brindar una noche especial a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo un espacio de encuentro, contención y acompañamiento. La convocatoria está prevista para las 21.30.

De acuerdo a lo informado por los organizadores, el menú incluirá sándwiches, empanadas y hamburguesas, además de postre con bombón helado. También se realizará una torta especial para agasajar a quienes cumplen años durante la segunda parte del año, y se dispondrá de alrededor de 50 sillas para mayor comodidad de los asistentes.

Para poder concretar la actividad, se solicita la colaboración de la comunidad, ya sea mediante la donación de ingredientes para el menú o aportes económicos. Toda ayuda será bienvenida y permitirá que más personas puedan disfrutar de una cena especial en una fecha significativa.

Quienes deseen colaborar u obtener más información pueden comunicarse a los teléfonos 2645044921 o 2644715149. También se pueden realizar donaciones a través del alias Boxingsanjuan.

La cena solidaria es impulsada por el club Boxing San Juan junto a voluntarios y organizaciones que trabajan de manera solidaria para acompañar a jóvenes en situación de calle.