"Apasionada de los casinos": quién es la mujer acusada de jugarse la plata de la fiesta de egresados

Romina Enríquez (42), la mujer acusada de haberse apropiado de más de 17 millones de pesos recaudados para la fiesta de egresados del curso de su hija en Eldorado, Misiones, presentó este martes un pedido de eximición de prisión acompañado de un informe psiquiátrico. La solicitud judicial se produce mientras emerge públicamente un perfil que la vincula directamente con el mundo de las apuestas: durante años se presentó como una “apasionada” y “experta” de la industria de los casinos en un blog personal.

Un blog que revela su “pasión” por los casinos

En el portal CasinoTopsOnline, Romina Enríquez se describía a sí misma como una escritora “muy respetada y bien informada” dedicada a proporcionar “la información más precisa y actualizada” sobre los casinos en Argentina. Según su propia reseña, publicada hace más de cinco años, poseía un “profundo conocimiento del juego” en el país. Su último artículo, del 10 de mayo de 2023, se titulaba “Dominar el arte de calcular las probabilidades: consejos y trucos”. Esta actividad pública como presunta especialista en apuestas online complica su situación frente a la Justicia, al ofrecer un contexto a los alegatos de ludopatía que ella misma habría esgrimido ante los padres de los alumnos.

La estafa que dejó a un curso sin fiesta

La causa judicial, iniciada por padres de los alumnos de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado, estima un perjuicio económico que superaría los 25 millones de pesos. Enríquez, quien integraba la comisión organizadora, estaba a cargo de administrar los fondos recaudados durante ocho meses mediante cuotas mensuales de aproximadamente 68.000 pesos por familia. Sin embargo, el dinero —transferido a través de una billetera virtual— nunca llegó a los proveedores del salón, catering, fotografía y sonido.

La denuncia detalla que, ante los reiterados pedidos de rendición de cuentas, la mujer primero alegó un robo y luego habría admitido problemas de ludopatía. La verdad se conoció el mismo día del evento, generando angustia y confusión entre los estudiantes. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató una de las egresadas.

Solidaridad y reorganización de última hora

Frente a la inminente cancelación, los padres de los 35 estudiantes se movilizaron y, con el apoyo del intendente local, lograron reunir en pocas horas un faltante estimado en 8,3 millones de pesos. Esto permitió que la fiesta se realizara en el Salón Pirámide como estaba planeado. En un gesto destacado de compañerismo, los alumnos decidieron que la hija de Enríquez participara de la celebración, argumentando que “ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”.

Respuesta institucional y pedido de excarcelación

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, se solidarizó públicamente con los afectados e impulsó una colecta para ayudar al curso. Además, anunció que se intimaría al casino local a “hacerse cargo y colaborar” ante lo que calificó como un hecho “triste y doloroso”.

Mientras la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Bibiana María Alderice, continúa la investigación y la búsqueda de la imputada, su defensa presentó formalmente un pedido de eximición de prisión. El abogado Matías Sotelo adjuntó un certificado psiquiátrico que indica “reposo médico” para su cliente, argumentando que “la señora no está evadiendo a la Justicia”. La resolución judicial sobre su situación legal se encuentra ahora en manos del Juzgado de Instrucción Dos.