PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental: hora, TV y formaciones

Este miércoles, PSG y Flamengo se enfrentarán para definir al campeón de la Copa Intercontinental. El encuentro se desarrollará en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Al-Rayyán, Qatar,, y comenzará a las 14:00, con la transmisión a cargo de D Sports,. El estadounidense Ismail Elfath será el árbitro del partido,.

El conjunto francés, que accedió a esta instancia tras conquistar la UEFA Champions League, jugará con todas sus figuras con el objetivo de conquistar el título mundial. Para el equipo parisino, no es un partido más, ya que de conseguir la victoria, puede convertirse en el primer equipo francés en consagrarse campeón mundial,. Ningún club de ese país logró hasta ahora levantar este trofeo, lo que convierte al encuentro en una oportunidad histórica. El PSG, dirigido por Luis Enrique, contará con la presencia de Ousmane Dembélé, quien recientemente ganó el premio The Best como mejor futbolista de la temporada,.

En la otra esquina, el conjunto brasileño, liderado por Filipe Luis, buscará extender su dominio internacional y sumar su quinta consagración consecutiva. El Flamengo transita semanas soñadas, con un invicto de siete partidos en el que se alzaron vencedores de cuatro competencias distintas: la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger,. Los cariocas tienen la misión de devolver el campeonato a América tras trece años, buscando repetir la hazaña lograda en 1981, cuando fueron campeones del mundo tras derrotar al Liverpool por 3 a 0.

Las probables formaciones para este enfrentamiento decisivo son:

PSG: Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu.

Flamengo: Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela; Jorginho, Pulgar, de Arrascaeta y Carrascal; Everton y Plata.