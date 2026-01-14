Luego de finalizar el tramo más intenso de la pretemporada en Uruguay con un amistoso ante Everton el martes por la noche, el director técnico Gustavo Quinteros busca darle forma definitiva a Independiente. Con el debut en el torneo local previsto para fin de mes, el entrenador ha manifestado su deseo de incorporar prioritariamente a un lateral derecho y a un atacante que sirva como alternativa en el área.

La búsqueda de un marcador de punta obedece a que Federico Vera fue cedido a préstamo a Huracán para alivianar la carga salarial, dejando ese puesto cubierto únicamente por Leonardo Godoy y el juvenil Luciano Barros Ayala.

Si bien el club mostró interés en Lucas Blondel, Boca Juniors decidió no ceder al futbolista. Ante este escenario, la opción que sigue en carpeta es el chileno Mauricio Isla, quien se encuentra libre tras su paso por Colo-Colo. A sus 37 años, el regreso de Isla —quien ya jugó en Avellaneda entre 2023 y 2024— está en etapa de evaluación, aunque primero debe determinarse si el jugador desea retornar a la Argentina.

En el sector ofensivo, Quinteros anhela un "nueve" que compita con Gabriel Ávalos, dado que actualmente solo cuenta con el joven Felipe Tempone o la polivalencia de Ignacio Pussetto para esa función. No obstante, la delicada economía del club dificulta la concreción de nombres específicos y el mercado de pases transcurre sin candidatos firmes por el momento.

Hasta la fecha, la única incorporación oficial es Ignacio Malcorra, a quien se suma el regreso del defensor Juan Fedorco tras su préstamo. Mientras tanto, la dirigencia evalúa una propuesta millonaria llegada desde Italia por Loyola, lo que podría generar nuevos movimientos antes del cierre del libro de pases.