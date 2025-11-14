La industria textil argentina atraviesa una crisis profunda, con una caída del 20% en su producción durante septiembre respecto al mismo mes del año anterior, operando únicamente al 42% de su capacidad instalada. Este dato refleja una baja de 8 puntos porcentuales respecto a agosto y 17 puntos menos que en septiembre de 2023, evidenciando un deterioro constante en el sector.

Desde 2023, la contracción acumulada alcanza un 27,8%, según la Fundación Protejer, que señala que la crisis se profundizó por la desregulación de las importaciones, con plataformas como Temu y Shein impulsando un auge de compras puerta a puerta que afecta la producción local.

El impacto en el entramado productivo es severo: ya cerraron 427 empresas vinculadas a la industria textil, indumentaria, cuero y calzado, lo que representa una reducción del 7%. Esta situación provocó la pérdida de 14.000 empleos, un descenso del 12%, posicionando al sector junto con la construcción como uno de los más afectados en términos laborales.

Los datos oficiales del Indec muestran un comportamiento dispar en las ventas: mientras las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles para el hogar crecieron un 25,8% interanual en los primeros ocho meses de 2025, las ventas en shoppings de indumentaria y marroquinería solo registraron un avance modesto del 2,3% respecto a 2024, y una caída del 2% frente a 2023.

Desde Protejer advierten que “gran parte de estas ventas se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa. A su vez, gran parte del consumo se orienta a productos importados”, lo que contribuye a la crisis del sector local.

En cuanto a precios, el rubro prendas de vestir y calzado experimentó en septiembre un aumento del 2,1%, sumando un 24,4% interanual, siendo el segundo rubro con menor crecimiento anual. En los primeros nueve meses del año, los precios acumularon un alza del 10,8%, la más baja del sector. Por su parte, los precios mayoristas de productos textiles subieron un 3,1% en septiembre, acumulando un 14,1% en el año, mientras que los precios mayoristas de prendas aumentaron 1,1% mensual y 11,9% anual.

Las importaciones se dispararon: en cantidades, alcanzaron 292 toneladas, con un valor de 1.277 millones de dólares, lo que implica un aumento del 95% en volumen y 59% en valor respecto al año anterior. Además, los precios promedio por kilo importado son los más bajos en la última década, lo que presiona aún más a la producción nacional.