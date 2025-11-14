La Justicia de San Juan dictó este viernes cuatro meses de prisión preventiva contra el gendarme Mauricio Sebastián Díaz, acusado de protagonizar una secuencia escalofriante de violencia sistemática contra sus dos hijos adoptivos de 5 y 7 años. La audiencia reveló detalles estremecedores: videos, lesiones, amenazas con armas de fuego y castigos inhumanos que, según la UFI Cavig, se extendieron durante años dentro del hogar. La fiscalía imputó provisoriamente a Díaz por lesiones agravadas por el vínculo, mientras la jueza Celia Maldonado de Álvarez autorizó la realización de Cámara Gesell para ambos menores.

Los fiscales explicaron que la violencia no solo afectó a los niños, sino también a la pareja del gendarme, C.P.P., una policía provincial y madre adoptiva de los menores. Ella estaba al tanto de los hechos, pero nunca denunció por temor a su pareja, a perder su trabajo y a comprometer el proceso de adopción. La jueza dispuso medidas restrictivas para ella e impidió cualquier acercamiento a los menores para no entorpecer la investigación.

El caso salió a la luz por una denuncia de una familiar cercana, quien entregó a la fiscalía una colección de videos extraídos de las cámaras de seguridad instaladas en casi todos los ambientes de la casa. En uno de los episodios más graves, ocurrido el 7 de agosto de 2023, la madre de la mujer descubrió un caos total: su hija llorando, el hogar desordenado y un video en el que se ve a Díaz sacando un arma, apuntándole y disparando. El proyectil quedó incrustado en una pared y, según la investigación, el agujero fue tapado poco después.

Las imágenes también mostraron episodios de violencia extrema contra los niños. En un video del 14 de diciembre de 2023, se escuchan gritos y golpes mientras el gendarme maltrata violentamente al niño, entonces de 3 años. La abuela llegó hasta la vivienda y encontró al menor llorando con lesiones en las manos. La situación se repitió el 11 de abril de 2025, cuando la mujer encontró al niño en estado de desesperación; al intentar llamar a la policía, Díaz la tomó de los brazos y la expulsó del domicilio, dejándole moretones.

Otro registro de ese mismo día mostró al imputado golpeando al pequeño en ambos lados de la cara, mientras la madre adoptiva lo castigaba con una percha. El niño, aterrorizado, terminó haciéndose pis. En otros videos, se ve a Díaz rapando al niño o cortándole el cabello a la niña como castigo, además de múltiples lesiones que ambos menores presentaban sin explicación válida. La niña llegó a relatar que un golpe de su padre le había lastimado la ceja.

El punto de quiebre se produjo en noviembre de 2025, cuando la niña, desesperada, le pidió a su abuela “hablar con el juez” para que se los llevara de la casa. Ese mismo día, la mujer constató nuevas lesiones en la cabeza de la menor, incluso pérdida de cuero cabelludo, lo que motivó la presentación formal de la denuncia.

La causa continúa en investigación, mientras los dos niños permanecen bajo resguardo y en proceso de evaluación psicológica, a la espera de la videograbación judicial que aportará más detalles sobre el calvario sufrido.

Fuente: Tiempo de San Juan